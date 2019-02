„Eesti laulu“ finaalis kuuendana esinev Kadiah: poolfinaalis tõi number 6 mulle edu ja tundub, et see pole juhus 

„See on täpselt keskel – ei ole liiga vara ega liiga hilja. Kõik on täpselt nii, nagu peab,“ sõnab looga „Believe“ võistlev Kadiah. Naine ütleb, et pole elus mingit numbrimaagiat täheldanud. „Mul pole kunagi numbritega mingit sidet olnud. Mul isegi pole õnnenumbrit, kuigi kogu aeg küsitakse, mis mu õnnenumber on. Aga praegu tunnen, et see number 6 ei ole juhus,“ ütleb ta kavalalt.

"Eesti laulu" finaali esinemisjärjekorra teatavakstegemine Erki Parnaku