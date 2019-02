KAHTLUS: Saksamaal sõi vietnamlane tapetud hiinlase maksa ära 

Prokurör Martin Zschächneri sõnul on aga uurimisel selgunud uued asjaolud. Nimelt ei leitud jõkke visatud inimkehatükkide seas maksa. Patoloogide sõnul oli maks eemaldatud muust kehast noaga väga oskuslikult. Veel selgus, et mõrvar oli enne kaastudengi tapmist vaadanud korduvalt krimiseriaali „Hannibal“, mille peaosas on kannibalist sarimõrvar doktor Hannibal Lecter, kes muu hulgas kelgib ka ohvri maksa söömisega. Seetõttu usuvad uurijad, et vietnamlane sõi oma ohvri maksa ära.