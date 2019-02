Jüri Lehtmets | Ühistransport kui ratastoolis veerejate igapäevane loterii 

Olen igapäevane ühistranspordi kasutaja, kes hindab vabadust ja iseseisvust ja on püüdnud kohaneda ühistranspordi plusside ja miinustega. Ühistranspordi kättesaadavus ja toimivus paraneks puudega inimeste jaoks kiiremini, kui oleks rohkem sihtgruppi kuuluvaid ühistranspordi kasutajaid. Optimistina püüan oma võrdset õigust ühistranspordiga liigeldes ka praktiseerida.

Südamega juhid päästavad päeva

Kahjuks meenutab see rohkem transpordi bingolotot, kus on kaks peamist võidupalli: kas ma jõuan kenasti peatusesse ja kas bussijuht aitab mind kaldtee avamise abil peale? Kahjuks mainitud postituse päeval eluloto mulle sobivaid palle välja ei loosinud. Olin mitmeid kordi halvasti puhastatud kõnniteele kinni jäänud.

Vaevaga peatusesse jõudes pettusin, sest kaks trollijuhti jätsid mind trollist maha. Eriti vastuoluline ja vastutustundetu on see, et just külma ja ebameeldivate ilmade puhul ei ole osad juhid valmis sisse aitama. Silmas tuleb pidada, et istuval inimesel hakkab kiiremini külm kui seisjatel.

Õnneks kolmas trollijuht oli mõistlik ja lõpetas seekordse ootamise. Vaatamata kehvale loosiõnnele ei tohiks elu panna toas kevadet ootama. Kas teie jääks tööpäeval tuppa, kui auto vajab lumest puhastamist ja teed on kehvas seisus? Usun, et krigistate hambaid ja lähete ikka. Nii nagu minagi.

See on olnud minu elu harjumuspärane osa juba 2008. aastast, kui alustasin kogenud ratastoolikasutajate õhutusel busside ja trollidega sõitmist. Sellel ajal liikus madalapõhjaline buss üks kord tunnis ja mahajätmine oli pigem tavaline kui erand. Olukord on palju paranenud.

Enamus juhte on üsna muhedad tegelased, kes on valmis südikalt kaldteed avama ja vajadusel ka sisse aitama. Mul on paljude juhtidega tekkinud sõbralik kontakt. Näiteks üks juht rääkis loo, kuidas ta pidi minu eest välja astuma, kui üks kontoritöötaja hakkas tegema vihjeid, et elektriratastoole ei peaks kaalu tõttu trolli laskma. Juhi poolt oli jutt lühike ja konkreetne: kõik inimesed peavad sõita saama ja mina teen seda igal juhul.