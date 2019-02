Välismaa ettevõte omandas Keenia riigihümni autoriõigused 

Ebatavalise juhtumi avastas 2nacheki – Aafrika üks populaarsemaid Youtube'i kanaleid. Ta oli parajasti postitanud video TOP 10-st Aafrika hümnist ning pannud Keenia hümni esimesele kohale. Seepeale oli teda tabanud autoriõiguste rikkumise teade De Wolfe Music poolt. Youtuberi sõnul seisis teates, et Keenia riigihümni omab Ameerika firma, kuigi tegelikult peaksid õigused kuuluma Keenia valitsusele.

De Wolfe Music oli omandanud hümni viisi autoriõigused ning muutnud mõned laulusõnad. Keenia autoriõiguste komitee on seisukohal, et riigihümni kasutamine on vaba, kuid seda ei tohi muuta solvavaks või sellega lugupidamatult käituda