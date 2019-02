ÕL TV | Õhtuleht VIDEO | „Mis Muss On?“ | Räppar Grinks rääkis poliitikast, mineviku pattudest ja naiste arvust enda kontsertidel Märt Niidassoo, Sten Kohlmann, Jörgen Norkroos , täna, 11:41 Jaga:

"Mis Muss On?" on Õhtulehe muusikasaade, mis lahkab lisaks tavapärasele mussijutule ka artisti mõtteid tavaelust. Õhtulehe produtsendi Märt Niidassoo järjekordse saate külaliseks on räpigrupeeringust Hanf Kung tuntud Grinks.