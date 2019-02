Elu SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Kerli Kõiv! Ohtuleht.ee , täna, 06:50 Jaga:

Stanislav Moshkov

Täna tähistab oma sünnipäeva eesti laulja Kerli Kõiv. Kerli on paistnud silma keeruka muusikalise mütoloogia, mitmekesiste isetehtud esinemiskostüümide ja lavašõudega. Tema album "Love is Dead" jõudis Ameerika Ühendriikide edetabelisse Billboard 200. Kerli on õppinud viis aastat klaverit ning lõpetanud Elva Gümnaasiumis 9.klassi. 2001.aastal saavutas ta esikoha "Tähtede laulu" konkursil ning samal aastal "Estovokaali" solistide arvestuses pälvis ta esikoha. 2002. aastal võitis Kerli Baltimaade saate "Fizz Superstar". 2003. aastal osales ta Rootsi Melodifestivalenil, kus teises poolfinaalis saavutas 7.koha. Aastal 2004 osales ta Eurolaulus looga "Beautiful inside", mis kogus 3638 punkti ja sai teise koha. Esikoht kuulus koosseisule Neiokõsõ. 2006. aastal sõlmis ta lepingu plaadifirmaga Island Def Jam. 2008. aastal tuli välja tema esimene album "Love is Dead". Samal aastal kasutas FOX Kerli "Walking on Air" videot oma seriaali "Fringe" reklaamimisel. Ta on kirjutanud sõnad Soom