James Brown ja tema kolmas abikaasa MÕRVATI?! 

Daily Maili väitel nõuavad kriminaaluurimise algatamist Browni lesk, lapsed, sõbrad ja äripartnerid - kokku vähemalt 13 inimest.

Daily Maili teatel tundusid Browni surma asjaolud tema sõbrale Andre White'ile nii veidrad, et ta võttis tilgutivoolikust laulja verd. Browni tütar Yamma ei lubanud isa surnukeha lahata. Yamma õde Deanna Brown Thomas keeldus ütlemast, kus isa maiseid jäänuseid hoitakse.

Brown lasi oma naise tappa?

Ainus inimene, kes Browni surmahetkel tema palatis viibis, oli tema isiklik mänedžer Charles Bobbit. Bobbiti kirjeldust on nimetatud hägusaks. „Ma sain kohe aru, et ta valetab," kinnitas Browni sõber Fannie Brown Burford. Kuid Bobbit suri 2017. aastal 87 aasta vanuses.

Selles, et Brown tapeti, olid veendunud ka laulja tütar LaRhonda Pettit ja väimees Darren Lumar, kuid nemadki on nüüdseks surnud. Lumari tapmine aasta pärast Browni lahkumist on seni lahendamata.

Kuid CNNi andmeil usuvad Browni kolmanda abikaasa Adrienne Browni sõbrad, et ka tema tapeti - ning et selles võis mängus olla superstaari enese käsi. Adrienne suri 6. jaanuaril 1996 kaks päeva pärast ilulõikust. Nüüd väidab keegi erupolitseinik ühele allikale toetudes, et Adrienne'ile manustati ravimite üledoos. „Pole kahtlust, et Adrienne mõrvati," ütles naise lähedane sõbratar Jaque Hollander CNNile.