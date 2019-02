AASTA OODATUIMAD FILMID: „Lõvikuningas“ toob nostalgiapisaraid, „Tähesõjad“ ja „Tasujad“ saavad lõppmängu 

„Meie“ Outnow.ch

Sedapuhku ei pane režissöör rõhku rassisuhetele: ta lubab, et tulekul on otsekohene õudusfilm perekonnast, kelle ukse taha ilmuvad nende endi teisikud. Lavastaja on öelnud, et sai inspiratsiooni legendaarse seriaali „The Twilight Zone“ ühest episoodist. Uues filmis mängivad Oscari-võitja Lupita Nyong'o („12 aastat orjana“) ja „Teenijanna loo“ staar Elisabeth Moss, kuid filmidebüüdi teeb ka Hollywoodi legendi Jack Nicholsoni tütrepoeg Duke Nicholson.

„TASUJAD: LÕPPMÄNG“: Benedict Cumberbatch ehk Doktor Strange (vasakult), Robert Downey Jr ehk Raudmees, Mark Ruffalo ehk Hulk ja Benedict Wong ehk Wong. Outnow.ch

Kuna tegu on sarja finaaliga, on fännid veendunud, et „Lõppmängus“ ilmuvad ekraanile paljud kangelased, kes varasemates filmides hukka saanud. Juba on kinnitust leidnud, et surnuist tõusevad Tilda Swintoni ikooniline tegelaskuju Ancient One ja Frank Grillo Crossbones, kuid käivad jutud, et ekraanile naaseb ka Thori ja Loki ema Frigga (Rene Russo), kelle eluküünla kustutas filmis „Thor: Pimeduse maailm“ (2013) jõletu Malekith (Christopher Eccleston).