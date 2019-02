NATO LAIENEB: Põhja-Makedooniast saab 30. liikmesriik 

Pärast liitumisprotokolli allkirjastamist saab Põhja-Makedoonia õiguse osalede NATO tegemistes. Täisliikmeks saab riik aga pärast seda, kui kõik senised NATO liikmesriigid on liitumise ratifitseerinud. Tõenäoliselt juhtub see 2020. aastal.

Makedoonia senine ametlik nimi on alates iseseisvumisest 1991. aastal olnud Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (FYROM) ning seda just Kreeka nõudmisel. Nimelt on Kreekas Makedoonia provints ning Kreekas leiti, et teisel pool piiri asuv Makedoonia riik peab oma nime ära muutma.