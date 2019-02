Ametlik kinnitus: tänavusel Oscarite galal pole õhtujuhti 

ABC Entertainmenti president Karey Burke seletas BBC Newsi teatel, et 24. veebruaril Los Angeleses toimuval tseremoonial puudub õhtujuht ning auhindu annavad üle eri kuulsused.

Tänavuse gala konferansjeena välja kuulutatud koomik Kevin Hart pani detsembris ameti maha, kuna teda oli tabanud skandaal seoses varasemate homofoobsete kommentaaridega. Seejärel levisid kuuldused, et ABC Entertainment on asemiku leidmisega püstihädas.

Oscarite õhtujuhi rolli peetakse USA meelelahutustööstuses üheks keerulisemaks tööks, märgib BBC News. Liiatigi on viimastel aastatel saatnud Ameerika filmiakadeemia auhindade jagamist skandaalid ja viperused - kord läksid parima filmi Oscari väljakuulutamisel ümbrikud sassi ja välja hõigati vale linateos, kord tõusis kära, et nominentide seas napib mustanahalisi näitlejaid. Läbi kukkus ka akadeemia plaan juurutada uut, populaarse filmi kategooriat.

Oscarite 91aastase ajaloo jooksul on auhindu Reutersi teatel vaid kaks korda ilma konferansjeeta jagatud. Viimati juhtus see 1989. aastal suure kära saatel: paljud televaatajad olid nördinud, et šõu produtsent Allan Carr loobus õhtujuhist, suurendamaks kuulsate auhinna üleandjate hulka.