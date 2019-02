Muusika KUULA | Räppar lil Armani esitab äärmiselt olulise anatoomilise küsimuse Ohtuleht.ee , täna, 11:13 Jaga:

Kuvatõmmis

Räppmuusika on juba aegade algusest hoolitsenud selle eest, et päevavalgele kistaks ühiskonnale olulised teemad. Täpselt sama on teinud ka noor Eesti räppar lil Armani, kelle värske muusikapala „Tussu II“ võtab luubi alla anatoomia.