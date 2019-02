Hanna-Liina Võsa kogub raha muusikalikooli kasvandike õppereisiks: saaksin neile näidata seda New Yorki, mida mina tunnen 

„Mul on see muusikalikool, kus on väga agarad lapsed ja need lapsed tahavad kogu aeg uusi väljundeid, mida suuremaid, seda ägedam,” räägib Võsa. Nii tuli millalgi koolijuhil vanema grupi õpilastega juttu New Yorgist, mis on ju teadaolevalt muusikalide sünnilinn.

„Ütlesin, et mõte on väga tore, aga raha peate ise selleks leidma, see käib selle juurde,” naerab Võsa ja selgitab, et igasuguse suure idee elluviimiseks peab ikka ise tavaliselt palju vaeva nägema. Nii hakati mõtlema, kuidas mõte realiseeruks. Esimene mõte oli pakkuda projekti Hooandjasse. „Ehk on inimesi, kes meid toetaksid.”

Selleks soovitas Võsa õpilastel korraliku video valmis teha. Koolijuht aitas vaid tehnilises osas, et oleks inimesed, kes video üles võtaksid. Süžee tuli õpilastel ise välja mõelda.

Võsa räägib, et need 24 õpilast on kõik selles õrnas eas, et tulevik ja see, kuhu tee neid viib, on hetkel veel lahtine. „Mõnel on võibolla pilt rohkem selge, aga kõik on nagu oma elu lävel. Võibolla see inspireerib neid pisut suuremalt,” usub ta. „Igaühest ei tule muusikalinäitlejat, see on fakt ja kõik on sellega ka arvestanud, aga muusikal hõlmab endas nii palju erinevaid tahke: tants, laul, näitlemine, selgelt rääkimine ja improviseerimine. See kõik arendab inimest nii mitmekülgselt.”

Hanna-Liina meenutab üht oma kooli õpilast, kellel oli hirm esinemise ja ettelaulmise ees. „Kui kutsusin teda ette laulma, siis nägin, kuidas ta läheb krampi ja nutt tuleb kurku.” Neiu küsis siis, mida ta peab tegema, kas ta peab ära minema? Talle nii väga meeldib, aga ta lihtsalt ei suuda esineda. „Pidasime siis omavahel natukene nõu ja kutsusime mõne helgema pea veel vestlusesse ja leidsime, et tema väljund on võibolla hoopis nukunäitlemine. Et ta väljendab end läbi nuku. Läbi teise vormi – et iseendana üles astumine ei ole võibolla tema see kõige õigem asi.”