VIDEO | Pärnu–Tallinna liinil näperdab bussijuht häbematult sõidu ajal telefoni 

Tallinna poole sõitnud buss väljus Pärnust 3. veebruaril kell 13.00. Tegemist oli Estonian Lines bussiga. Ettevõtte juht Priit Kivi sõnas, et selline käitumine on nende ettevõttes täiesti lubamatu.

„Oleme palunud bussijuhilt seletuskirja ja pärast seda saab otsustada, mis sellest bussijuhist saab. Sellist asja ei ole meil varem juhtunud ja tegelikult on tegemist värske katseajal oleva bussijuhiga,“ kommenteeris Kivi ja märkis, et bussijuht on iseseisvalt vastutav inimene ning ettevõte ei saa bussijuhtidel kukil istuda ja neid kogu aeg jälgida.