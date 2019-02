Liam Neeson hävitas rassistliku pihtimusega oma karjääri? 

Neeson, kelle tegelaskuju tahab kätte maksta oma poja surma eest, rääkis Briti lehes The Independent avaldatud intervjuus, et pime kättemaksuiha pole talle võõras. Põhja-Iirimaalt pärit näitleja pihtis, et ligi 40 aastat tagasi oli keegi mustanahaline mees tema lähedase sõbratari vägistanud. Neesonit tabas säärane raev, et ta käis umbes nädal aega lähikonnas ringi, kumminui peos.

„Lootsin, et mõni must värdjas [selle koha peal tegi Neeson intervjuus õhku jutumärgid] tuleb pubist välja ja võtab minuga tüli üles, mõistate? Et ma saaksin ta maha lüüa." Näitleja tõdes, et häbeneb toonast käitumist.

Kui sotsiaalmeedias vallandusid seepeale süüdistused, et Neeson on rassist, kinnitas ta Ameerika telekanali ABC hommikusaatele, et need on alusetud. „Ma ei ole rassist," väitis Neeson ja kinnitas, et oleks samasuguse vendetta ette võtnud ka siis, kui vägistaja olnuks valgeihuline. Näitleja rõhutas, et oli oma käitumisest šokeeritud ning otsis abi. Ta pöördus preestri poole, rääkis mitme sõbraga ning lasi auru välja kiires tempos tervisekõndi tehes. Ta usub, et säärase vahkviha põhjusi võib otsida Põhja-Iirimaa veristest sisekonfliktidest, mille keskel ta oli üles kasvanud.

Neeson väärib aususe eest medalit?

Kui hommikusaate juht Liamilt küsis, mida inimesed võiksid tema kogemuse põhjal õppida, vastas ta: „Rääkima. End avama. Me kõik teeskleme siin riigis, et oleme poliitkorrektsed ... ka minu kodumaal on nii. Vahel kriibid ainult natuke pealispinda ning avastad rassismi ja fanaatilise sallimatuse.“

Birmingham City University afroameerika uuringute professor Kehinde Andrews avaldas BBC-le arvamust, et Neesoni kommentaarid olid täiesti sobimatud ja solvavad. Tõik, et ta kirjeldas antud episoodi oma filmi reklaamimisel, olevat maitsetu. Näitekirjanik Bonnie Greer avaldas arvamust, et Neeson on oma karjäärile vee peale tõmmanud.