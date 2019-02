Mees kaebab oma vanemad kohtusse, sest ta ei tahtnud sündida! 

Raphael Samuel kuulub Daily Mirrori teatel antinatalistide ehk paljunemisvastaste hulka, kelle arvates pole vanematel õigust last siia ilma tuua, kui ta ise pole selleks nõusolekut andnud. Samueli hinnangul on elu piin, mida laps ei pea kannatama. Ta ei näe põhjust, miks peaks inimesi kooli ja karjääri oravarattasse toppima.

Times Now Newsi teatel kavatseb Raphael oma vanemad kohtusse kaevata, ehkki kinnitab, et saab ema-isaga suurepäraselt läbi. „Ma tahan kõigile India lastele kinnitada, et nad ei võlgne oma vanematele mitte midagi,“ ütles Raphael väljaandele The Print. Ta toonitab, et inimestel on õigus lapsi mitte saada.