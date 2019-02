Instagrami populaarseima foto kangelast tabas psüühikahäire 

Jaanuaris postitatud munapilti on nüüdseks laikinud üle 52 miljoni inimese, kirjutab BBC News. Värskes postituses tunnistab Eugene'i-nimeline muna, et ta on nii suurest tähelepanust ja survest mõranenud. Neil, kes end sama räbalalt tunnevad, soovitatakse abi otsida veebiküljelt talkingegg.info.

Kui esimene munapilt sotsiaalmeediasse ilmus, jäi mulje, et selle ainus siht on kukutada Kardashiani klanni pesamuna Kylie Jenner Instagrami kuninganna troonilt. Munapildi postitajad kutsusid fänne üles like-nupule vajutama, et muna saaks populaarsemaks kui Kylie foto, kus ta oma vastsündinud tütre Stormiga poseeris. Too pilt oli kogunud 18 miljonit laiki, kuid muna Eugene'il kulus Jenneri rekordi seljatamiseks vaid üheksa päeva.