Elu La La Ladies Austraalias: tekkis tunne, et oleme ka inimesed Jaanika Vilipo , täna, 12:43 Jaga:

Kethi Uibomägi ja Inga Tislar Sydney lahel Erakogu

„Kui Kethi midagi ütleb, siis nii ka juhtub!” räägib tüdrukutebändi La La Ladies liige Diana Varik bändikaaslase kohta. Kethi Uibomägi külastas esimest korda Austraaliat 2017. aasta sügisel ning oli kindel, et toob ka „enda tüdrukud” ühel päeval teisele poole maakera. Unistustel on aga kombeks täituda, kui neile elu sisse puhuda – möödunud aasta jõuludel pakkisid neiud kohvrid ja sõitsid Sydneysse, et astuda üles Eesti päevadel ning anda sealsele publikule kolm meeleolukat kontserti.