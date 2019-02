Arstid räägivad suud puhtaks: patsiendiga pole aega suhelda, sest arvutisse on vaja märkmeid teha 

Mullu novembris kirjutas USA arst ja publitsist Atul Gawande ajakirjas „The New Yorker”, et kuigi arvutiseerumine on tööd hõlbustanud, tunnevad paljud meditsiinitöötajad oma arvutite vastu aktiivset, sügavat ja võimsat vihkamist, sest isegi „meditsiinikirjutajatega” (inimene, kes teeb arsti kõrval arvutisse märkmeid, lastes arstil patsiendile keskenduda) kulutavad arstid iga patsiendile kulutatud tunni kohta kaks tundi arvutitööle.