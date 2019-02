Populaarsel taevarestorani projektil on võlad taevani ja võlahundid turjas 

Krediidiinfo andmetel on firmal 11 kehtivat maksehäiret summas üle 7000 euro ning viimatine majandusaasta aruanne tähtaegselt esitamata.

Eesti Ekspressi andmetel on Skyworld Service'i juhatuse liige ja osanik Risto Meigas teatanud, et firma on maksejõuetu ja esitab kohe pankroti- või saneerimisavalduse.