UUS JAHMATAV ASTROLOOGIATARKUS: Inimese tähemärk muutub elu jooksul mitu korda 

Iga vähegi elunäinum inimene on märganud, et saatus teeb ootamatuid käänakuid – näiteks otsustab konservatiivne raamatupidaja ühel päeval seljakotiga rändama minna või seni õielt õiele lehvinud donžuan pühendub kõige ihu ja karvadega ühele naisele. Sageli ei saa muutuse läbi teinud inimene ise ka aru, mis asi talle pähe kukkus. Vastus peitub tähtedes: tõenäoliselt liikus Kaljukitsest raamatupidaja oma eluga Veevalajasse ja Kaaludest naistekütt Skorpioni tähemärki. Selliseid üleminekuid tuleb elus ette mitu korda ning astroloog Triin Tobberi sõnul on nende toimumise aega väga lihtne välja arvutada.