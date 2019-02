ÕL VIDEO | Sõus „The Illusionists” osalev manipulaator Yu Ho-Jin: vanemad ei lubanud mul mustkunstiga tegeleda 

Korealane Yu Ho-Jin alustas mustkunstiga, kui oli 8aastane. „Juba esimesel korral, kui trikki nägin, teadsin, et tahan mustkunstnikuks saada. Mu vanematele ei meeldinud üldse, et ma mustkunstiga tegelen, nad lausa eitasid seda. Seega ei saanud ma umbes viis aastat sellega tegeleda. Siis nägid nad aga mu sõud ja ütlesid, et kui tahan mustkunstnikuks saada, pean selles olema parim, number üks. Vastasin, et loomulikult suudan seda,” ütleb Yu ülima meelekindluse ja rahuga.

Kaardivõlur räägib, et teenis oma esimese tasu mustkunstiga 17aastaselt, kui asus tööle ühes mustkunstile spetsialiseerunud ettevõttes. Paraku ei mäleta ta, mida oma esimese palga eest ostis. See-eest mäletab ta esimest trikki, mille lapsena ära õppis. „Selleks oli kaardimanipulatsioon, kus mul on käsi tühi, aga sinna ilmub äkitselt kaart. See oli esimene trikk, mida üldse nägin ja teen seda enda etteastes ka praegu."

2012. aastal osales mees mustkunstnike olümpiamängudel, mis toimuvad iga kolme aasta tagant. Yu pälvis manipulatsiooni kategoorias esimese koha. Seal esinemist peab ta siiani ka kõige erilisemaks. „See oli minu unistus juba siis, kui mustkunstiga alustasin,” lausub ta.

Mustkunstnikud satuvad lihtsalt depressiooni

Kuigi Ho-Jini kutsutakse „The Illusionists” sõus manipulaatoriks, tunnistab ta, et ei ole kunagi tahtnud inimestega manipuleerida. „Tahtsin lihtsalt mustkunstnik olla. Mulle ei ole väga meeltmööda, et inimesed mind manipulaatoriks kutsuvad – mul küll pole selle vastu midagi, aga olen alati mõelnud endast kui mustkunstnikust. Manipulaator on selles sõus rohkem nagu tegelane,” selgitab ta.

Seda, et esinedes tuleb ette ootamatusi, juhtub maagi sõnul tihti. „Mustkunstnikud on inimesed, mitte robotid. Vahel saame endast anda 110%, vahel 80%. Loomulikult oleme keskendunud, kuid vahel lihtsalt juhtub, et kõik ei lähe nii, nagu plaanitud. Harjutame palju ka olukordadeks, kus tuleb vigu ette – selle tõttu olemegi professionaalid,” sõnab Yu.

„Uusi trikke mõtlen välja iga päev. Nende selgeks saamine oleneb trikist ja inimesest, kes seda teeb. Mina harjutan mõnikord ligi 13 tundi, kuid vahel vähem,” räägib mustkunstnik. „Ideid trikkideks saan igalt poolt. Näiteks praegu sinugagi rääkides mõtlen, et sul on ilusad prillid, äkki saaksin teha mingi triki prillidega. Vahel saan ideid ka muusikast – kuulan mõnda romantilise kõlaga lugu ja mul tuleb mõte, et äkki saan luua mõne romantilise triki. Vajan selleks ehk roosi ja veini,” laseb Ho-Jin kujutlusvõimel lennata.