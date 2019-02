Eesti 200 | Põhimaanteed laupkokkupõrkevabaks 

Tuleks ära likvideerida mõned rumalused, nagu pensionäride topeltmaksustamine, ja soodustada seda, et inimesed tahaksid tulevikus kauem töötada. Tegeleme eelkõige sellega, kuidas praeguse maksutulu eest anda rahvale vastu parem teenus ja keskkond.

10. Kas soosite odava välistööjõu sissevoolu, et aidata ettevõtjail palgatõusu vältida?

Küsimus on püstitatud valesti ja kallutatult. Täistööhõive tingimustes on Eestisse ajutiste tööjõulubadega teretulnud kõik, kes tahavad siin tööd teha ja makse maksta. Loomulikult on eelistatud kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid.