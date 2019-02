Seisukoht | Lumehelbeke, vaata peeglisse! 

Tahad ülemuselt palka juurde? Oled lumehelbeke. Arvad, et kõiki inimesi peaks kohtlema võrdselt ja austusega? No konkreetne lumehelbeke. Tuntud maag käperdab naisi ja sa näed selles kohe maailmalõppu? Isver, sa oled ju sulaselge lumekristallide kogum, mis esimeste plusskraadide peale otsad annab!

Kõva kesta, ent ääretult tüma sisuga indiviid, kes usub, et tema arvamus on ainuõige ning kõik teisitimõtlejad on noored nolgid, kel kõrvatagused alles märjad ning kes ei jaga maailma asjadest ikka essugi. Räägid, et oled paksu nahaga, aga miks sa siis sõna võtad? Täpselt nagu lumehelbeke!