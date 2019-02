Juhtkiri | Oravate häbitu rahamasin 

Milleks aga poliitiliste diilide tulemusel eeldatavasti veelgi paremini tasustatud ametikohale – Viimsi vallavanemaks – suunduvale Randjärvele üldse nii suur hüvitis, on küsimus seadusandjale.

Õiglustunnet riivavat on selles loos veelgi, sest hüvitis on ette nähtud ka Randjärvele koha vabastavale Siim Kallasele, kes lubas keskenduda hoopis valimiskampaaniale ja tööle riigikogus. Lahkumishüvitisest ei jää riigikogu volituste lõppedes ilma ka Randjärve asendusliige, olgugi et parlamendiliikme tööd jõuab viimane teha vaid napilt kuu.