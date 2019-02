Järgmine peatus | Õhtulehe raadio JÄRGMINE PEATUS | Räppar Poki 16 reisilugu Aasiast – tarantli söömisest, kaameraga hinge varastamisest ja nõmedaimast rahvast Ohtuleht.ee , täna, 09:19 Jaga:

Tänase saate külaline on räppar Pok ehk Mart Raudsaar, kes on mõnda aega Aasia riikides reisinud ja elanud. Ta on käinud nii Indias, Sri Lankal, Kambodžas, Vietnamis, Laoses, Myanmaris, Malaisias kui Indoneesias.