Kadri Tali huulte suurendamisest: naised võivad teha igasuguseid asju, kui see neile taskukohane on 

„Kõigepealt pean kahjuks pettumust valmistama, et ma ei ole huuli suurendanud. Kuid ma ei ole otseselt ka iluprotseduuride vastane,” kommenteerib Kadri. Tali leiab, et naistele peaks jääma võimalus end kosmeetiliselt kohendada, ilma et keegi sellele tähelepanu pööraks. „Meestele niimoodi ju ei tehtaks. Arvan, et naised võivad teha igasuguseid asju, kui see on võimalik ja neile taskukohane. Imestan, et see publikut niimoodi huvitab,” lausub ta.