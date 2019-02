FOTOD | Jäine peekon: Tartu raeplatsil troonib sea-aasta alguse puhul jääst rõngassaba 

Siga lõpetab idamaade 12aastase tsükli, mis traditsioonide kohaselt on hingamise ja analüüsimise aasta. Seepärast oodatakse sea-aastalt pidustusi ja tähistamisi, sest Hiinas peetakse siga kõige õnnelikumaks loomamärgiks ja kõik soovivad olla tema sõbrad.

Tartu on idamaade aastavahetust tähistanud jääskulptuuriga juba aastaid ning jäine siga on Tartu Raeplatsil juba teine. Kuni suure sulani on Tartus kaks seakuju, pronksist siga seisab püsivalt iga ilmaga turuhoone ees.