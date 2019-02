Paidest pärit mees leiti tapetuna Soome metsast 

Sõbrad ja sugulased hakkasid Sveni otsima pärast 23. detsembrit, kui teda nähti viimati Põhja-Helsingis Jakomäki asumi pubis Hideaway. Veebruari alguses kirjutati sotsiaalmeedias, et Sven on läinud taevastele teedele, ning paluti abi, et ta tagasi kodumaale tuua ja mulda sängitada.

Ühtlasi jagati sotsiaalmeedias Soome meedia uudist, milles antakse teada, et sealne politsei on vahi alla võtnud kaks venda. Uudisloo järgi kahtlustatakse 25- ja 26aastast meest 51aastase mehe tapmises, kes jäi teadmata kadunuks enne jõule.

Sveni nähti viimati Hideaway pubis, mis asub Põhja-Helsingis. Ekraanitõmmis/Google maps

Soome seadusandlus ei luba politseil avalikustada asjaosaliste nimesid ega nende kodakondsust, kuid erinevate viidete kokkulangemisel on selge, kes on ohver.

Helsingi politsei juhtiva uurija Jari Koski sõnul käsitleti uurimise alguses 51aastase mehe kadumist kui lihtsalt kaotsiminekut. Mida kaugemale jõuti aga uurimisega, seda rohkem kogunes politseile informatsiooni, et otsituga võib olla juhtunud midagi sootuks hullemat. „Ülekuulamised ja muu uurimine andsid meile põhjust arvata, et ta on tapetud,“ rääkis Koski Õhtulehele. „Tapmine toimus ühes Jakomäki korteris. Seejärel viidi ta Lõuna-Soome metsa, kust politsei ta 29. detsembril leidis.“

Koski sõnul ei saa juhtunust täpsemalt rääkida, kuna kuriteoga võib olla seotud veel rohkem inimesi kui kaks venda, kes tapmises kahtlustatavatena on vahi all. „Praegu on meie peamine eesmärk saada teada, mis juhtus ja miks,“ lisas Helsingi politsei juhtivuurija. „Ühtlasi uurime, kuidas mehed üksteist tundsid.“