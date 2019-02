Hot Lips soovitab – need on parimad kingitused sõbrapäevaks! 

Satisfyer Pro 2 kliitoristimulaator. Intensiivsete naudingulainetega ja kõditava pulsatsiooniga Satisfyer Pro 2 pakub erutavat puutevaba kliitoristimulatsiooni. Satisfyer Pro 2 on just see, mida naised soovivad. Oma ovaalse peaga, innovatiivse vaakumtehnoloogiaga ja puutevaba massaažiefektiga tagab see lelu enneolematu naudingu. Tänu sellele vibraatorile ei aruta me rohkem seda, kas saad orgasmi, vaid seda, kui kiiresti ja mitu korda.