Eesti Laul „Eesti laulu" finalist Synne Valtri on oma võistluslooks inspiratsiooni saanud Lotte multikast? Katharina Toomemets , täna, 14:21

Synne Valtri Erlend Štaub

Üks „Eesti laulu“ fänn juhtis tähelepanu, et Synne Valtri võistlusloo „I'll Do It My Way“ refrään on kahtlaselt sarnane ühe teise tuntud Eesti palaga. Nimelt meenutab see Lotte multika tunnuslaulu.