Maailm HIIGELPARTII: Roheneemesaartel põletati 9,5 tonni kokaiini Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 14:20

9,5 tonni kokaiini põletamine Praia prügimäel. Reuters/Scanpix

Roheneemesaartel avastas politsei Panama lipu all sõitvalt kaubalaevalt ESER 9,5 tonni kokaiini, mille väärtus mustal turul on 1,5 miljardit dollarit (1,31 miljardit eurot ). Narkoärimeestel tuleb see summa aga kahjumisse kirjutada, sest kohalike võimude korraldusel põletati kokaiin pealinna Praia prügimäel, vahendab RTP Noticias.