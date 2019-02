FILMIPODCAST „CARREY ON “ | Keskendume Jim Carrey karjääri kohutavatele tagajärgedele 

Filmipodcast „Carrey On“ keskendubki justnimelt nendele linateostele, mille eksistents on müstika, kuna need on halvad ja (kummi)näotud. Saatejuhid Rainer Peterson, Sten Kohlmann ja Ra Ragnar Novod võtavad pulkadeks lahti, laidavad, kiidavad (kui võimalik) ning panevad nähtud teosed pingeritta. Esimeses episoodis lahatakse 2003. aasta komöödiafilmi „Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd“.