Jarmo Jagomägi | Kalev/Cramo ussid: NBA-mehed õõnestavad võistkondlikku mängu 

Õnnestumised toovad endaga uusi õnnestumisi, ebaõnnestumised süvenevad negatiivses suunas. Need, kes suudavad rasketel hetkedel tugevaks jääda, võitlusvaimu säilitada ning endiselt endast maksimumi anda – kaalul on ju ka kaaslase heaolu –, on väärt sportlased!

Just selliseid on tänases Kalevis kaks: Arnett Moultrie ja Tony Wroten. Üsna tuntud pallurid nii siin kui ka seal pool Atlandi ookeani. Kuid kas ainuüksi nimi ka päriselt edu toob?

Eile õhtune Kalev – Riia VEF lahing oli ehe näide sellest, et kui asjad lähevad allamäge, hakkab lumepall veerema. Enamikule Eesti meisterklubi meestest ei saa suurt midagi ette heita. Kehva viskepäeva tuleb ikka ette, kuid võidelda ja kaitses mängida saab alati. Paraku ei suuda kõik mehed rasketel hetkedel vajalikku motivatsiooni leida. Patustajad leiab eelnevast lõigust.

Alustame Moultrie´st. Kirju minevikuga keskmängija asendab novembrist Landen Lucast. Pole kahtlustki, mänguoskustelt astuti kindel samm edasi. Kuid ohumärgid olid õhus juba esimestest mängudest.

Jätame siinkohal kõrvale tema viimaste aastate küsitavad mängupaigad ning novembrikuise füüsilise vormi. Kvaliteetsete liigutuste kõrval on vähemalt sama tähtis mängija iseloom. Kõik on hästi, kui Moultrie asjad sujuvad. Aga kui ta palli ei saa, või ise ebaõnnestub, kisuvad asjad kiiva.

Näide eilse matšist: teise veerandaja alguses luhtub Kalevi rünnak. Selle asemel, et tagasi kaitsesse joosta jääb Moultrie kohtunikuga vaidlema. VEF saab poolkiirest rünnakust neli(!) ründelauapalli, kuniks jänki viimaks oma kolmesekundialasse jõuab. Rünnak lõppeb lätlaste kolmesega, juba varasemalt kohtunikuga diskussiooni alustanud Moultrie saab tehnilise vea. Põmm, -4!