FAKTIKONTROLL | Kui reaalne on suur pensionitõus, mida erakonnad lubavad? 

„Vanaduspensionäre on meil 305 000, kui neile kõigile maksta 100 eurot kuus rohkem 12 kuud aastas, läheks see esimeses ringis riigieelarvele maksma täiendavad 366 miljonit ehk 1,3% SKPst. Sotsiaalselt oleks ilmselt põhjendatud, aga mis maksu tõusuga seda kompenseerida kavatsetakse?“ mõtiskleb Aben. „Soovides anda juurde vaesematele tuleb rohkem maksustada rikkaid – kas teha tulumaksu progresseeruvamaks või maksustada mingeid varasid (ilusaid autosid!), aga see on poliitiline küsimus.“