Abikaasa maksab Robert De Nirole lahutuse eest kätte? 

Oma eraelu alati hoolikalt kaitsnud De Nirol pole New Yorgi kõmulehe teatel lootustki 21 aastat kestnud abielu vaikselt lahutada. Lehe allika kinnitusel tahab Grace hoolt kanda, et lahutus jõuaks kohtusse ning filmistaar peaks reporterite ja fotograafide kadalipu läbima. Eelmisel nädalal võiski kohtumajas näha valulise ilmega De Nirot, kes oma nägu ajalehe taha peitis.

Kui New York Post päris Grace Hightoweri advokaadilt, miks lahutus kohtu ette jõuab, palus too küsimus De Nirole suunata. „Tema ju alustas seda kõike.“

Abielupaari 20aastane poeg Elliot on autistlik. Neil on ka surrogaatema abil sündinud tütar (7). Viimase hooldus- ja külastusõiguse asjus olla Robertil ja Grace'il suured erimeelsused. „Robert tahab tütart näha, aga Grace punnib vastu,“ räägib filmistaari kauane kompanjon. „Robert on 75aastane. Rahast ta ei hooli.“