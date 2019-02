Muusika Liam Gallagher, Richard Ashcroft ja Franz Ferdinand esinevad Helsingis Toimetas Triin Tael , täna, 12:30 Jaga:

Liam Gallagher AFP/Scanpix

Helsingisse on oodata vägevat britpop'i-dessanti: augustis astuvad festivalil In The Park üles nii Oasise staar Liam Gallagher kui ka The Verve'i laulja Richard Ashcroft.