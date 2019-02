Riiklik eelluure käib: peagi selgub, kus saab avada jääteed 

Maanteeamet kinnitab, et on teinud jääteede rajamiseks kõik hanked ning praegu sõlmib sõelale jäänud ettevõtjatega lepinguid. Nende kohaselt vastutavad jääteede rajamise ja hoolduse eest ettevõtjad, kes viivad läbi uuringud, paigaldavad liikluskorralduse, organiseerivad valve, tee seisukorra kohta info edastamise jms.

Eelmisel nädalal rääkisid kurjad keeled Piirissaare ümbruses, et saare ja mandri vahel tänavu jääteed ei tule, kuna maanteeamet on unustanud hanke teha. „Peipsi jää iseenesest on paks ja korralik, jäätee saareelanikele hädavajalik, et liikuma saada. Kuna tegu on nüüd riigiteega, peab riik seisma selle eest, et elanikele liikumisvõimalus luuakse,“ kõlas kohalike vaade looduslikele oludele.