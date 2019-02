Seltskond Naomi Campbellil on 23 aastat noorema kompuga kuum suhe? Toimetas Triin Tael , täna, 12:00 Jaga:

Naomi Campbell LaurentVu/SIPA/Scanpix

Briti kõmuleht The Sun väidab, et One Directioni tähel Liam Payne'il on kuum suhe küpse supermodelli Naomi Campbelliga.