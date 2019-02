Salakallim: „Jacko oli kirglik naistemees ja voodis väga kogenud!“  

Mangatal avaldas 2016. aastal raamatu „Michael and Me“ („Michael ja mina“ ), kus ta kirjeldas oma suhet popikuningaga. Armulugu olevat puhkenud 1990. aastatel ning Shana lootnud Michaeliga abielluda, kuid nii paraku ei läinud.

Värskes dokfilmis „Leaving Neverland“ väidavad kaks meest, Wade Robson ja James Safechuck, et Jacko kuritarvitas neid lapsepõlves seksuaalselt. Mangatal väidab aga värskes The Suni intervjuus, et laulja suhted lastega olid täiesti süütud. Tema sõnul oli Jackson ilmselgelt ainult naistest huvitatud.“