Liam Neeson käis relvastatult ringi ja otsis mustanahalist, keda tappa 

Iiri superstaar kehastab uues filmis isa, kes pärast poja surma paneb toime rea kättemaksumõrvu. 66aastane näitleja tunnistas ajalehe The Independent intervjuus, et pime tapahimu pole talle võõras. „Selles on midagi ürgset – hoidku jumal, et keegi su pereliikmetele kurja ei teeks.“

Neeson kirjeldab, kuidas ta käis päevade kaupa ümbruskonnas ringi, kumminui peos, ja ihus kättemaksu. „Käisin ringi ja lootsin, et mulle .... läheneks keegi - mul on häbi seda öelda - ja ma tõesti tegin seda umbes nädal aega, ma lootsin, et mõni must värdjas tuleks kõrtsist ja võtaks minuga tüli üles, mõistate? Et ma saaksin ta ära tappa.“

Neeson ei varja, et häbeneb oma toonast reageeringut ja sai kõva õppetunni. Mõistust tumestavat kättemaksuhimu seletab ta üleskasvamisega Põhja-Iiri konfliktide keskel.

Kuid Daily Maili teatel tembeldasid sotsiaalmeedias mitmed kommentaatorid Neesoni rassistiks ning avaldasid veendumust: sellist juttu ajanud meest ei saa eales Oscarite õhtujuhiks kutsuda. See oli viide koomik Kevin Hartile, kes värvati küll tänavuse gala konferansjeeks, kuid kes pidi kunagiste homofoobsete kommentaaride tõttu ametist taanduma.