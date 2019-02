ÕL VIDEO JA GALERII | NELJAJALGNE POLITSEINIK: teenistuskoer täidab keerukaid ülesandeid, mida inimene ei suuda 

„Muidugi peab iga koerajuht ennast ise täiendama,” sõnab Tänav ning lisab, et koerajuhid osalevad ka PPA ja SKA pakutavatel ühisõppustel ja -koolitustel, kus käivad välislektorid. „Lisaks osalevad koerajuhid koertevõistlustel, kus suheldakse kolleegidega PPA teistest prefektuuridest ning nii Eesti kui ka teiste riikide politsei, piirivalve ja muude asutuste esindajatega.”

Pärast tööd saab teenistuskoerast kodukoer

Teenistuskoerad elavad valdavalt koerajuhi juures kodus, ehkki koera on võimalik hoida ka töö juures, kus on spetsiaalne kennel ja inimene, kes koerte eest hoolitseb. Koerajuhi juurde jääb tavaliselt elama ka pensionile suundunud politseikoer.

„Keskmine pensioniiga on saksa lambakoeral kaheksa aastat. Pensionile minek sõltub eelkõige koera töövõimest,” selgitab vanemkoerajuht Erkki Aivola. „Koos töötatud aastate jooksul kasvavad koerajuhid ja koerad kokku, neil tekib emotsionaalne side. Enamik koerajuhte soovib pensionile jäänud koera endale jätta. Nii see läbi aastate ongi olnud, et teenistuse lõpetanud koer jääb koerajuhi juurde koju elama.”

Mullu tunnistati võitjaks naistiim

Eelmise aasta Põhja prefektuuri parimaks koerajuhiks tunnistati koerajuht Aljona Nestrik koos koer Elisega. Nestrik on seda ametit pidanud alates 1991. aastast ning nelja-aastane must saksa lambakoer Elis on tema kuues koer. „Elis elab minuga kodus. Mul on ka üks vana koer, kes on praegu pensionär, vana politseikoer,” räägib Nestrik.

Elise töövõitude hulka kuuluvad poevaraste tabamine ning keerulise lähisuhtevägivalla juhtumi lahendamine. „Vägivallatsenud mees pani jooksu ja ta oli vaja kindlasti kätte saada, kuna ta ähvardas ennast ära tappa,” meenutab Nestrik. „Elise abiga saimegi ta kätte.” Et Elis on ka narkokoer, on ta mitmel puhul leidnud keelatud aineid.