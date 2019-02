Henrik Kalmet poliitikast: lasteaias on ka rohkem lojaalsust, et kes on kambas ja kes mitte 

„Mina ütleks, et mingi pettumus käib kaasas,“ ütles Kalmet. „Ma ei saa praegusel hetkel aru sellest, et meil ei tule ju keegi üksi võimule, vaid toimub koalitsioon. Enam-vähem kõik võivad aimata, mis stiili see on. Ja ikka on ainus mõte enne valimisi läbi mingi vastandumise. Kui on valimisperiood, teed oma oponendi nii lolliks, kui vähegi võimalik – need ei saa midagi aru, rattakumm on tühi – ja siis on valimised läbi, te olete kahekesi koalitsioonis ja sa pead tegema nägu, et see on väga hea partner, kelle me saime,“ avaldas Kalmet rahulolematust. „Kuidas ma peaks seda uskuma? Lasteaias on ka rohkem lojaalsust, et kes on kambas ja kes mitte. Kujuta ette, et on sõpruskond, me aasta aega klassis räägime, et see on ikka jjube nõme tüüp ja järgmine hetk oleme nüüd parimad sõbrad.“

Kalmet rääkis, et on juba ammu oodanud, et erakonnad üksteist ka tunnustaks ja ütleks, et vot, see on teil päris hea mõte. „See oleks ideaalne maailm, kui kõik erakonnad ütleksid, et sul on see hea ja sul see. Kui ainult üks seda teeb, teeb ta ennast haavatavaks ja nõrgemaks,“ tõi aga Lüüs teise mõtte kõrvale. „Ehk seepärast seda ei tehta.“ „Aga lõpuks tuleb märts kätte ja tead, et pead sellesama tüübiga, kelle oksa sa oled saaginud, edasi olema pinginaaber,“ lisas Kalmet.

Kas Kristjanit või Henrikut ennast on poliitikasse kutsutud? Henrik ütles, et teda lausa kaks korda, Kristjanit aga mitte. „Ükskord kutsuti mind ühte eelmistel valimistel suurepärasesse valimisliitu, mis muutus kogu aeg niimoodi, et nädal hiljem see inimene, kes mind kutsus, enam ise seal polnud,“ naeris Kalmet. „Jutt oli, et tule pardale, teeme koos midagi ära, aga asjad hakkasid muutuma, kuni valimisliidul tekkis häältega probleem ja ebaloogilisus. Nende kutsumistega on see probleem, et tihti öeldakse enne valimisi, et ülehomme lähevad plakatid trükki ja kas sa tuleksid. See ei ole tõsiseltvõetav, eriti valija suhtes.“

Mehed oleksid nõus poliitikasse minema siis, kui sisemine tunne ütleb, et tahaks minna. „Kuidagi toimub mingisugune moondumine ja tekivad mängureeglid, et üks hetk pole häid valikuid laual – tekivad koalitsioonid kolme-nelja erineva mõtteviisi vahel ja sinu ideaal hägustub millekski kolmandaks. Lõpuks ongi sul rohelised, kes räägivad Reidi tee kasuks. Siis sa istud seal ja mõtled, et, issand, ma ju praegu räägin risti vastu sellele, mida ma kunagi mõtlesin,“ rääkis Kalmet.