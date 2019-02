GALERII | AASTA KODU: rahva lemmikuks valiti paljude unistuste maja!

„Paljud kirjutasid, et nägid Tõstamaa kodu pildil oma unistuste kodu – hele, avar, puidutooni, esile toodud vanade taladega. Valged ja heleda puiduga kodud on praegu väga armastatud,“ ütles Pajula ja rõhutas, et harva, kui sisustusala õppimata luuakse nõnda terviklik kodu.

Aasta Kodu žürii liikme, K-rauta projektijuhi Mared Noore sõnul õhkub sellest kodust hubasust: „Läbi kogu maja on kasutatud oskuslikult puitu. Eriti tore, et vana puitu on kombineeritud kaasaegsete materjalidega, pastelseid toone puidu ja mustaga. Tulemus on helge ja soe.“