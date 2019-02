Vähiravifondilt abi saanud pereema: pean kõiki toetajaid tänama, see on rahva poolt kokku kogutud raha 

Lõhelaid rääkis Vikerhommiku saatejuht Taavi Libele, et vähiravifondi poole pöördumine ei olnud üldse keeruline, kuna sellises olukorras ei olegi väga palju õlekõrsi, millest haarata.

„See oli väga varajases staadiumis avastatud ja kolm aastat oli vaba aega, see oli kohas, kus arstid ei andnud lootust, et ravil mingit tulemust oleks. Elasin oma elu edasi, ilma haigusele tähelepanu pööramata ja eelmise aasta suvel hakkas haigus endast uuesti märku andma. Nüüd – see on siis minu, mitte ametlikel andmetel – olen Eestis kolmas inimene, kes sellist ravi saab. Loobusin standardravist ja saan praegu kõige kaasaegsemat ravi, mida on võimalik saada,“ seletas Lõhelaid ja märkis, et näiteks Soomes, Rootsis, Norras ja Saksamaal on temale antav ravi juba kõigile kättesaadav.

Pereema võtab oma vähi ravimiseks igal kuul 21 päeva järjest tablette, mille hind on rahakotile valus hoop. Ilma abita peaks Lõhelaiu sõnul iga nädala eest umbes 1000 eurot maksma. Tänu vähiravifondile maksab Lõhelaid igal kuul vaid 600 eurot oma ravi eest.

„Kõige rohkem tekitab hingevalu see, et ravimite pealt on üheksa protsenti käibemaksu. Pean kõiki toetajaid tänama, see on ikkagi rahva poolt kokku kogutud raha, mida minu haiguse peale praegu kulutatakse. Praegu on veel valimiste aeg, äkki on see hea mõttekoht,“ kommenteeris Lõhelaid, kes ei ole oma murega haigekassa poole pöördunudki, kuna tema haigus ei kuulu nende toetavate ravide nimekirja.

Tubli naine oli juba 2012. aastal haigusest teada saades kahe lapse ema. Ooteperioodil sai ta veel kaks last.

„Selle peale on lause, et olgu lühike ja asjalik elu kui pikk ja mõttetu. Elu ongi risk. Teadaolevalt keemiaravi ei ole kõige tervislikum ja ei olnud lootust lapsi saada ja nüüd on neid kaks,“ jutustas Lõhelaid lõbusal toonil ja lisas, et lapsed on kõik tema haigusega kohanenud.