Prints Philipi ohver vajab operatsiooni 

Kuna Emma Fairweatheri käsi pole ära paranenud, vajab ta lõikust, mille käigus paigaldatakse tema randmesse titaanplaat. Kahe lapse üksikema on mures, sest operatsioonile peab järgnema kahekuuline paranemisaeg. Praegu on ta kuuajalisel haiguspuhkusel.

„See kõik on mind täiesti rööpast välja löönud,“ tunnistas Emma ajalehele Mirror. „Viimased kolm valu- ja paranemisnädalat on täiesti mõttetuks osutunud, sest kõike tuleb jälle otsast alustada. See on nagu lõputu küünlapäev!“