Ämm räägib Nykäneni surmaööst: „Kiirabi elustas, aga Matti ei hakanud hingama...“

55aastase suusahüppelegendi lesk Pia Nykänen ütles eile MTV uudistele napilt, et oli üritanud öösel Mattit elustada. Tema ema Mirja Talonpoika nentis Ilta-Sanomatele, et Nykäneni surma põhjus pole veel teada. „Pia helistas kella kaheteistkümne paiku, et Mattit pole enam, Matti on surnud,“ meenutas Mirja oma tütre õuduste ööd.