Taavi Rõivas: Keskerakond koos EKRE-ga valitsuses oleks terve Eesti jaoks paras katastroof 

Rõivase sõnul keskenduvad kõik erakonnad praegu valimistel korraliku tulemuse saavutamisele ja see, et mõned ajalehed on juba võitja krooni Ratasele andnud, on täiesti ennatlik.

Valitsuse kokku panemisel eelistab Rõivas kolmikliitu, kuna selline valitsus on tema sõnul kõige rohkem suuri asju teinud.