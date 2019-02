Terviseamet: MMS-i ei tohi enam levitada, aine jääke ei tohi visata kraanikaussi 

Terviseameti põhja regionaalosakonna juhi Ester Öpiku sõnul tingis toote levitamise keelamise asjaolu, et kosmeetikatootena levitatav MMS sisaldab kosmeetikatoodetes keelatud kloori, vahendas terviseamet pressiteates. Kosmeetikatootes rangelt keelatud kloori sisaldust kinnitas ka toodet levitava ettevõtte tellitud kohustuslik ohutusaruanne, mille kohaselt tekkis kloor suuloputusvahendi A ja B komponendi juhendijärgsel segamisel. Lisaks leidis terviseameti labor, et segus leidub reaktsioonivõimelisi klooriühendeid basseinivee piirnormist 70 ning joogiveega piirnormist 214 korda enam.

„MMS-i A-komponent on ohtlik kemikaal ja sellest tulenevalt palub terviseamet olla selle lahuse käsitlemisel ettevaatlik – kasutada tuleb kummikindaid ning jääke ei tohi valada kraanikaussi, vaid need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti,“ ütles Öpik. „Selle peale peaksid mõtlema ka need inimesed, kes MMS-i internetis leiduvate juhiste kohaselt väärkasutanud on.“