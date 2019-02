Eesti uudised LIIGA NOOR VÕI TÄPSELT PARAS? Kas 14aastasel peab olema õigus täiskealisega seksida? Liina Hallik , täna, 00:01 Jaga:

VANUS LOEB: Lapsevanemad on mõistvamad, kui teismelised omavahel suudlevad ja kallistavad, täiskasvanud võiksid aga käed lastest eemal hoida! Vida Press

„Kui mõni 30aastane minu õrnas eas lapsukesele külge lööks, siis võtaksin tal hea meelega munad maha. See on ikka perversne!“ hüüatab 13aastase tütre ema. Ehkki Eestis on seaduslik seksuaaleluga alustamise vanus 14, on nii lastepsühholoogid, seksuoloogid kui ka lastekaitsjad seisukohal, et seda vanusepiiri peaks tõstma. Lapsevanematest rääkimata. Poliitikud on aga vastupidisel arvamusel ega taha seadusemuudatusest midagi kuulda.