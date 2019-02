Eesti uudised Stora Enso kavandab Imavere saeveskis koondamist Asso Ladva , täna, 21:04 Jaga:

TÖÖ KÄIB: Iga paari minuti tagant sõidab saeveskisse koormatäis palke. Seega ei viita miski Imaveres turu kahanemisele. Aldo Luud

„Praegu on kavas koondada Imavere üksusest 12 inimest ja see kava on läbirääkimiste järgus. Kuna töötajad kuuluvad erinevatesse ametiühingutesse ja läbirääkimised on alles alanud, siis läheb konkreetsete otsusteni veel aega,“ ütleb Stora Enso pressiesindaja Satu Härkkönen.